Crolla cornicione da palazzina, evacuata famiglia a Jesi

(ANSA) - JESI, 23 OTT - Due persone, un uomo e l'anziana madre, sono state evacuate dal loro appartamento a seguito del crollo di una grossa porzione di cornicione in un edificio di Jesi, in via Roma. Lo schianto in piena notte, intorno alle 2 di questa mattina, quando la famiglia era in casa. Le macerie sono cadute su gran parte dell'area retrostante, danneggiando una scalinata. I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai Carabinieri e ai tecnici del Comune, hanno transennato l'ingresso principale e la facciata della palazzina, composta da otto alloggi dei quali sette di proprietà comunale. Non ci sono feriti. (ANSA).