Covid, positivi comandante e vice polizia locale Tolentino

(ANSA) - TOLENTINO, 23 OTT - L'Ufficio e il Comando della polizia locale di Tolentino sono rimasti chiusi al pubblico per alcune ore a causa della posività al Covid del comandante David Rocchetti e del vice Francesco Lancioni. A darne notizia è il Comune, che ha fatto sapere che sono state "subito adottate tutte le disposizioni anti Covid e tutti gli altri appartenenti al corpo sono risultati negativi" e sono quindi opoerativi.

Inoltre, si è provveduto a sanificare tutti i locali del comando e gli uffici al piano terra aperti al pubblico in piazza della Libertà. Sanificati anche tutti i mezzi in uso alla polizia locale. "Purtroppo - ha scritto il comandante Rocchetti - anche se utilizziamo tutti i dispositivi di sicurezza che ci sono messi a disposizione e malgrado le tante accortezze, sono risultato positivo al Covid 19. Già dalle prime avvisaglie mi sono messo in quarantena presso un mio mini appartamento, allontanandomi anche dalla famiglia che ha comunque effettuato i tamponi" con esito "fortunatamente per tutti negativo". (ANSA).