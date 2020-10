Covid: scuola tutta in quarantena a Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 22 OTT - Tre sezioni della scuola dell'infanzia Piazza Miliani a Fabriano sono in quarantena. Il provvedimento, reso noto dal sindaco Gabriele Santarelli su facebook, è stato necessario, dopo l'accertamento, da parte dell'Asur, della positività al covd di un'assistente scolastica.

A casa, di conseguenza tutti i 63 bambini di 3, 4 e 5 anni che frequentano la struttura. Il tampone per loro è su base volontaria, ma consigliato, così come lo è per docenti e personale scolastico. La quarantena finirà il 25 ottobre: sono stati presi in considerazione gli ultimi 10 giorni dall'ultimo possibile contatto con la persona positiva. "A oggi nessun bambino ha manifestato sintomi. Le misure messe in atto nel plesso dell'infanzia sono esaustive ed efficaci. Siamo molto attenti a tutte le disposizioni. Il personale è stato dotato anche di guanti, mascherine, camici monouso e visiere. Ce la mettiamo tutta per tutelare i bambini", il commento del dirigente scolastico, Antonello Gaspari. (ANSA).