Whirlpool, 18 assunzioni nel Customer Service a Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 21 OTT - Nuove assunzioni in Whirlpool a Fabriano (Ancona), nel Customer Service: 18 nuove posizioni di cui 2 full time e 16 part time. Un altro segnale positivo che segue gli incrementi di volumi produttivi nello stabilimento di Melano con l'utilizzo, da giugno, di circa 40 contratti interinali. Si tratta di lavoro aggiuntivo che viene portato nel territorio e non di pura operazione di insourcing, senza quindi penalizzare fornitori locali. Saranno coinvolte le persone attualmente in ammortizzatore sociale al massimo utilizzo e per le eventuali posizioni in eccesso si andrà ad assumere dal territorio creando quindi nuova occupazione. "La Fiom di Ancona accoglie positivamente questa inversione di tendenza che consolida quanto sta avvenendo negli stabilimenti produttivi, tra cui quello di Melano dove si è tornati alla piena occupazione. Importante aprire un confronto su come coinvolgere tutto il personale di Whirlpool nella redistribuzione del lavoro che finalmente, dopo tanti anni di sacrifici, sta tornando nel territorio", commenta Pierpaolo Pullini, responsabile Fiom per Fabriano. (ANSA).