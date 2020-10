Migranti: focolaio covid in centro accoglienza di Arcevia

(ANSA) - ANCONA, 21 OTT - "Venerdì mattina è stato eseguito il tampone a uno degli ospiti al centro di accoglienza che aveva qualche linea di febbre. Appena si è saputo che era positivo al covid è stato messo in quarantena e la mattina dopo erano già pronti i tamponi per tutti gli ospiti". Così Dario Perticaroli, sindaco di Arcevia, racconta come si è scoperto nel weekend il focolaio all'ex hotel Alle Terrazze, ora centro di accoglienza per migranti, dove sono risultate positive 21 persone su 118, provenienti da Pakistan, Somalia, Iraq, Ghana, Mali, Afghanistan ed Egitto. L'unico sintomatico è un pakistano, mentre altre 20 persone sono positive al covid-19 ma asintomatiche.

"Grazie alla solerzia della titolare - spiega il sindaco - il Comune, in collaborazione con la Prefettura, ha disposto la quarantena per tutti gli ospiti e la titolare stessa".

Perticaroli ha ritenuto opportuno avvisare la cittadinanza e tranquillizzarla: "abbiamo predisposto un servizio di sorveglianza rafforzato con tre guardie giurate e i carabinieri di Arcevia a controllare che nessuno esca dalla struttura per non rischiare che il contagio si propaghi in paese", dove al momento non ci sono positivi ma solo due persone in isolamento fiduciario. Già previsto un altro giro di tamponi a tutti gli ospiti. (ANSA).