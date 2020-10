Lite finisce a coltellate: un ferito e un arresto a Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 21 OTT - E' finita a colpi di coltello una lite avvenuta questa sera ad Ascoli Piceno, nel quartiere di Borgo Solestà. Un uomo di circa 30 anni è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni dopo essere stato raggiunto da tre coltellate, alle braccia e alla schiena inferte da un altro uomo che è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile: intervenuti sul posto, i militari lo hanno scovato nei pressi della zona della lite avvenuta davanti ad un bar, mentre cercava di nascondersi. Al momento si trova nella caserma del comando provinciale in attesa che venga formulata nei suoi confronti l'imputazione. Le condizioni della vittima non sono gravi, poiché le coltellate non hanno raggiunto organi vitali. Il ferito e l'aggressore sono entrambi ascolani, così come due donne coinvolte nella lite. Ancora non chiari gli esatti motivi del violento alterco, anche se trapela che vi fossero conti in sospeso fra i quattro, già conosciuti alle forze di polizia. (ANSA).