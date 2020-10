Covid, riunione Acquaroli, assessori e prefetti Marche

(ANSA) - ANCONA, 21 OTT - Si è parlato dell'emergenza sanitaria da Covid 19 nelle Marche, alla luce del Dpcm del 18 ottobre, in una riunione in videoconferenza tra il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, assieme agli assessori Mirco Carloni, Guido Castelli e Giorgia Latini, e tutti i prefetti delle Marche coordinati da quello di Ancona Antonio D'Acunto. I prefetti, informa una nota, hanno ringraziato Acquaroli "per la sensibilità nell'averli coinvolti per affrontare in sinergia la nuova fase legata alla pandemia anche in previsione di futuri provvedimenti regionali". La riunione congiunta avrà carattere settimanale. I prefetti hanno hanno parlato dell'andamento dei contagi, delle preoccupazioni dai territori e le necessità di affrontare la nuova fase in ottica preventiva. Un approccio condiviso dal presidente Acquaroli, che ha sottolineato "il massimo impegno di tutta la giunta a mettere in campo tutti gli accorgimenti volti alla tutela della sanità e della popolazione e ad evitare un ulteriore lockdown, scongiurando il più possibile danni economici". (ANSA).