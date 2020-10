Covid: prefetti Marche, stretta su movida nei fine settimana

(ANSA) - ANCONA, 21 OTT - Intensificare l'attività di monitoraggio e controllo nelle aree dove solitamente si concentra un maggior numero di persone per la movida nei prossimi fine settimana. E' l'orientamento condiviso dai prefetti delle Marche che oggi, coordinati da quello di Ancona Antonio D'Acunto, hanno incontrato in videoconferenza il presidente della Regione Francesco Acquaroli e la giunta, una riunione che proseguirà con cadenza settimanale per monitorare l'andamento della situazione epidemiologica e modulare ulteriori interventi.

Dal primo ottobre nella provincia di Ancona le persone controllate sono state circa 16nila, di cui 23 sanzionate. Nello stesso periodo gli esercizi commerciali controllati sono stati circa 3.400 e sanzionati 2.

Dall'inizio della pandemia ad oggi le persone controllate sono state 264mila. (ANSA).