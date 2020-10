Covid: Marche, al vaglio restrizioni circolazione e attività

(ANSA) - ANCONA, 21 OTT - E' in corso una riunione della Giunta regionale delle Marche per "valutare l'adozione di misure, di competenza del presidente, di limitazione della circolazione delle persone e delle attività consentite dal Dpcm". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini durante una conferenza stampa. In particolare, ha aggiunto, "è in corso l'acquisizione di informazioni necessarie soprattutto per quanto riguarda i trasporti scolastici e per le attività che possono concorrere alla trasmissione del virus".

Stamani, ha ricordato, c'è stata una "conferenza di servizi che ha visto la partecipazione di tutti i Prefetti marchigiani, della giunta regionale e del presidente della Regione Francesco Acquaroli". "I prefetti - ha riferito Saltamartini - hanno sottolineato l'enorme aumento dei positivi in questi giorni e delle persone che richiedono la terapia, quindi stiamo valutando in queste ore l'adozione di misure che sono di competenza del presidente, di limitazione della circolazione delle persone e delle attività consentite dal Dpcm". (ANSA).