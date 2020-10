Covid, 23 positivi a Pozza e Umito di Acquasanta

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 21 OTT - Altri 9 tamponi effettuati sulle persone all'interno della zona rossa delle frazioni di Pozza e Umito ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) sono risultati positivi, facendo così salire il numero complessivo di contagiati da Covid a 23, tutti appartenenti allo stesso focolaio. Ne ha dato notizia poco fa il sindaco Sante Stangoni parlando di "un incremento significativo dei contagi".

"Ricordiamo a tutti - ha aggiunto - di rispettare la quarantena, mantenere i distanziamenti ed avere comportamenti virtuosi.

Domani sera verrà revocata l'ordinanza per la zona rossa e le forze dell'ordine controlleranno tutte le persone che in base alle disposizioni dell'Av 5 devono rimanere in casa". Da domani mattina coloro che sono risultati negativi non appartenenti a nuclei con persone positive potranno recarsi al lavoro mostrando alle forze dell'ordine l'attestazione della negatività. "Stiamo cercando di dare la possibilità a chi ha castagneti in zona di potersi recare già da domattina presso le proprie proprietà.

Seguirà ordinanza in serata. Impegniamoci tutti e non siamo superficiali" conclude il sindaco. (ANSA).