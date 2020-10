Covid: Marche, 89 contagi su 913 nuove diagnosi

Sono 89 i positivi rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche sulla base di 913 nuove diagnosi (circa 9,7%). In tutto i tamponi analizzati nell'ultima giornata sono stati 1.882 se si considerano i 969 del percorso guariti. A livello provinciale 25 casi sono stati riscontrati a Macerata, 21 ad Ancona, 16 a Pesaro Urbino, sei a Fermo, 17 ad Ascoli Piceno e quattro fuori regione. La casistica emersa comprende soggetti sintomatici (17), contatti in setting domestico (25), contatti stretti di casi positivi (27), uno nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (5), contatti in setting scolastico/formativo (4). Per dieci casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. (ANSA).