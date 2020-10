Covid: ladri a scuola, stop lezioni per sanificare edificio

Dopo un furto notturno a scuola si è resa necessaria la sanificazione anti-Covid dell'intero edificio e gli studenti dovranno rimanere a casa fino a domani.

E' accaduto nella scuola media "Leopardi" di Jesi (Ancona). I ladri sono entrati di notte da un lucernaio, hanno messo a soqquadro il laboratorio d'informatica e le aule, in cerca di pc da rubare. Un colpo da qualche migliaio di euro, che ha fatto però scattare lo stop delle lezioni per tutti gli studenti (15 classi) del plesso scolastico, per sanificare tutti i locali: il timore è di una possibile contaminazione da parte dei ladri eventualmente positivi al Covid-19.

La scoperta del furto, stamattina, prima del suono della campanella, da parte del personale Ata del Comprensivo "Carlo Urbani" in via Gola della Rossa. I ragazzini sono stati rimandati a casa e potranno rientrare a scuola solo domani. Lo stop delle lezioni è stato comunicato dal dirigente scolastico Gilberto Rossi. Sul raid notturno indagano i carabinieri.

