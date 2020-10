Regioni: Marche; Mangialardi eletto capogruppo Pd Consiglio

Maurizio Mangialardi, ex sindaco di Senigallia, è stato eletto capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Marche. Ad Anna Casini il ruolo di vice. Con la costituzione ufficiale del gruppo consiliare del Pd all'Assemblea legislativa delle Marche, è stata anche formalizzata dunque la figura del capogruppo e del vice capogruppo. I due ruoli saranno ricoperti rispettivamente da Mangialardi, che era candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, e Casini. Entrambi sono stati eletti all'unanimità dai loro colleghi. (ANSA).