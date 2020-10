Covid: Marche, +12 ricoveri in 24ore, da 101 a 113

Nelle ultime ore nuovo balzo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: sono passati da 101 a 113 (+12) e si moltiplicano le strutture interessate dai ricoveri, in precedenza erano Covid-free. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. In aumento i pazienti in Terapia intensiva (da 13 a 16): sei ad Ancona (erano 5), tre a San Benedetto del Tronto, sette a Marche Nord (5); passano da due a uno in subintensiva (uno ad Ancona). Nei reparti non intensivi ora 96 pazienti (86): 39 agli Ospedali Riuniti di Ancona (34 in Malattie Infettive, 3 Mps, uno in Pediatria, una in Ostetricia), tre all'Inrca di Ancona, 16 (13) in Malattie infettive Marche Nord, 27 (29) a Fermo. Nuovi nei Pronto soccorso finora Covid-free di Jesi (4), Civitanova Marche (1), Ascoli Piceno (2), Macerata (2), San Benedetto (1) e Senigallia (1). Sono 38 (35) gli ospiti della Rsa di Campofilone. I positivi in isolamento domiciliare superano i 2mila (2.005); i guariti sono 6.443. I positivi in casa per contatto salgono a 6.490 (886 con sintomi, 165 operatori sanitari). (ANSA).