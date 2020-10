Sindaco e assessora innamorati, bebè in arrivo

(ANSA) - MONDOLFO, 18 OTT - Scoppia l'amore tra sindaco e assessora nella giunta di Mondolfo (Pesaro Urbino), territorio di 14mila abitanti, suddiviso tra mare e collina. A ufficializzarlo sono stati i due diretti interessati, postando una foto su facebook. nella foto il sindaco, Nicola Barbieri, 32 anni, laurea in economia, vernicia di rosa una stanza e lei, Lucia Cattalani, 36 anni, architetto, assessora ai Lavori pubblici, all'ottavo mese di gravidanza, sorride felice. Non era un segreto per i cittadini la loro relazione, ma, come per obbedire ad un ordine non scritto, non era mai emerso pubblicamente fino a ieri. Sui social, la notizia ha raccolto centinaia di commenti di felicitazioni. La legislatura a Mondolfo finirà tra pochi mesi, e non è chiaro se Nicola e Lucia saranno di nuovo in corsa con la loro lista civica. Sicuramente saranno impegnati nel ruolo di mamma e papà. (ANSA).