Marche, Morani, no a distacco Sassofeltrio-Montecopiolo

(ANSA) - ANCONA, 18 OTT - "Nei prossimi giorni andrà in votazione al Senato il disegno di legge per il distacco dei Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo dalle Marche all'Emilia Romagna. Sono anni che mi batto per evitare questa ulteriore divisione del Montefeltro e, a mio modo di vedere, dopo 13 anni dal referendum non ha più veramente alcun senso. Le problematiche dei territori di confine sono tante ma non si risolvono certamente passando da una regione all'altra". Lo scrive su Facebook Alessia Morani (Pd), sottosegretaria allo Sviluppo economico. "In molti, in questi giorni - aggiunge - stanno prendendo posizione contro la 'secessione' di Sassofeltrio e Montecopiolo e ne sono lieta. Faccio un appello al presidente della Regione Acquaroli e agli assessori e consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia delle Marche per fare una battaglia giusta insieme. Oltre la politica, per il territorio". (ANSA).