Incendi: a fuoco appartamento, 8oenne ustionato

(ANSA) - FABRIANO, 18 OTT - Un 80enne è rimasto gravemente ustionato in un incendio divampato nel suo appartamento al primo piano di una palazzina in via Serraloggia a Fabriano (Ancona).

lievemente intossicate la moglie e una vicina di casa. Le fiamme, partite una stufetta elettrica accesa nella stanza dove si trovava l'uomo, si sarebbero propagate al divano e ad una coperta che l'80enne aveva sulle gambe. Sul luogo i vigili del fuoco con due mezzi e gli agenti del commissariato di Ps.

L'80enne è stato curato dai sanitari del 118 dell'ospedale 'Engles Profili'. Una volta stabilizzato, sempre cosciente e vigile, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. E' in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La moglie e la vicina sono state ricoverato nel nosocomio di Fabriano per un principio di intossicazione.

Ingenti i danni, tanto che l'appartamento è stato dichiarato inagibile. (ANSA).