Musica: Venezi a manager, guidare team in armonia

C'è un parallelismo tra il mondo aziendale e i meccanismi di un'orchestra: guidare un team verso l'armonia. A tracciarlo la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi nella sede dell'azienda Ica di Civitanova Marche durante un pomeriggio di formazione per manager e dirigenti organizzato da "The European House Ambrosetti. "La relazione che instauro con i musicisti va oltre la musica, è un'interazione che permette di perseguire un obiettivo comune", ha sottolineato Venezi, una delle più acclamate direttrici d'orchestra della scena musicale contemporanea, Direttore Principale Ospite dell'Orchestra della Toscana, dell'Orchestra Milano Classica e della Nuova Orchestra Scarlatti Young. Trasmettere la motivazione che serve ad allineare il team non è semplice per i tanti fattori in gioco tra cui il tempo a disposizione. "Il tempo è una risorsa limitata nel mio lavoro - ha concluso Venezi - perché, in soli due o tre giorni, devo riuscire a creare empatia con il gruppo e ad ascoltare non solo la musica, ma anche l'energia che si sprigiona". (ANSA).