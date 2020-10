Covid: un'altra classe in quarantena a Fabriano, è la terza

Terza classe in quarantena a Fabriano. I 17 studenti di una quinta dell'Istituto superiore Agrario Vivarelli sono costretti a un periodo di isolamento a casa a seguito della positività al coronavirus di un loro compagno, residente fuori città ma nel comprensorio, e assente da molti giorni. I ragazzi da oggi seguiranno la didattica a distanza. Non sono coinvolti professori o altro personale della scuola, né il convitto.

"Dobbiamo, purtroppo, abituarci a queste notizie. - il commento del dirigente scolastico, Emilio Procaccini -, ma l'importante è che si mettano in atto tutte le misure per evitare la trasmissione del virus all'interno delle scuole, così come stiamo facendo noi". La prima classe in quarantena era stata una terza del "Vivarelli", con studenti e docenti isolati in casa per la positività di un alunno umbro contagiato durante una partita di calcio. Due giorni fa è stata la volta di una quinta della locale sede del Liceo Artistico Mannucci. Ora, una quinta del Vivarelli. (ANSA).