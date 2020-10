Covid: Marche; +4 ricoveri in un giorno, da 83 a 87

(ANSA) - ANCONA, 17 OTT - Dopo l'impennata di ricoveri di ieri (+13), sale ancora il numero di degenti per Covid-19 nelle Marche: sono passati da 83 a 87. Restano dieci i pazienti in Terapia intensiva: ad Ancona (da 4 a 3), San Benedetto del Tronto (3) e Marche Nord (da 3 a 4); un altro è in semintensiva a Marche Nord. Lo rende noto il Servizio sanità della Regione.

Degli altri 87 ricoverati, 33 si trovano ad Ancona nel reparto di Malattie infettive (non risulta più il degente pediatrico al Salesi), 31 a Fermo in Malattie infettive, 12 (erano 13) a Marche Nord (11 in Malattie infettive e una in Ostetricia). Gli ospiti di strutture territoriali passano da 31 a 32 (tutti presso la Rsa di Campofilone nel Fermano). Trend in aumento anche per i positivi in isolamento domiciliare (da 1.671 a 1.775) e schizza oltre 6mila il dato degli isolati in casa per e contatti con positivi (da 5.712 a 6156; 765 con sintomi, 119 operatori sanitari). In tutto tra positivi e ricoverati il dato attuale marchigiano parla di 1.862 persone. (ANSA).