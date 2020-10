Comuni: sindaca Ancona Mancinelli presidente Anci Marche

A Jesi, con largo consenso, Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona, è stata nominata presidente di Anci Marche prevalendo sulla candidatura di Massimo Bacci, primo cittadino di Jesi. Lo fa sapere Anci Marche. "Ringrazio i sindaci delle Marche che mi hanno scelto. - ha commentato la neo presidente - Ho l'onore e la responsabilità di rappresentare tutti i Comuni delle Marche, ci metterò tanto impegno e determinazione e saremo un'unica squadra". La votazione, a scrutinio segreto, si è svolta con modalità rispettose delle direttive anti-contagio. Nel pomeriggio l'incontro tra i sindaci del cratere e il Commissario alla Ricostruzione post sisma Giovanni Legnini presieduta dalla neo presidente con la presenza dell'Assessore Regionale alla Ricostruzione Guido Castelli. In seno ad Anci nazionale Mancinelli è coordinatrice delle città portuali e ha svolto finora il ruolo di presidente facente funzione dopo le dimissioni di Maurizio Mangialardi, ex candidato alla guida della Regione per il centrosinistra e ora consigliere regionale per il Pd. (ANSA).