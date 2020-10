Musica, al via il 19 ottobre Accademia Rossiniana a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 16 OTT - Prende il via lunedì 19 ottobre al Teatro Sperimentale di Pesaro la 32esima edizione dell'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda", seminario permanente di studio sulle tematiche vocali e drammaturgiche connesse alla restituzione rossiniana e allo sviluppo dell'Edizione critica. L'Accademia, diretta dal sovrintendente del Rossini Opera Festival Ernesto Palacio, propone ad allievi e uditori lezioni di interpretazione vocale, musicologia ed arte scenica, conferenze a tema e master class. Accanto alle lezioni e alle master class tenute da Palacio con il coordinamento musicale di Rubén Sánchez-Vieco e la collaborazione di Luca Canonici come vocal coach, il programma comprende interventi del direttore d'orchestra Roberto Abbado, del regista teatrale Giampiero Solari, dei musicologi Federico Agostinelli e Daniele Carnini, del musicologo e direttore d'orchestra Marco Mencoboni, del fisiatra Frank Musarra e del foniatra Franco Fussi. Al termine dei corsi, domenica 1 novembre alle 20:30 al Teatro Sperimentale, si terrà il consueto Concerto finale, nel corso del quale gli allievi, accompagnati al pianoforte da Rubén Sánchez-Vieco, interpreteranno pagine del repertorio operistico rossiniano. I giovani talenti dell'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" saranno inoltre protagonisti de Il viaggio a Reims, che andrà in scena al Teatro Rossini il 26 e 28 novembre nell'ambito della sezione autunnale del 41/o Rossini Opera Festival. (ANSA).