Incendi: a fuoco appartamento, 4 intossicati

(ANSA) - ANCONA, 16 OTT - Quattro persone sono rimaste intossicate in un incendio divampato poco prima delle 3 di stamane ad Ancona, in via Baccarani. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autoscala, tre autobotti e due squadre, in tutto 16 persone. Sul luogo anche due Volanti della polizia e i soccorsi sanitari. Oltre a spegnere le fiamme i vigili del fuoco hanno portato fuori sei persone: i quattro intossicati sono stati trasportati all'ospedale di Torrette dall'automedica del 118 e dall'ambulanza della Croce Rossa di Ancona. (ANSA).