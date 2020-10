Covid, nelle Marche ricoverati da 70 a 83, in intensiva 10

Salgono nelle Marche i ricoverati per covid 19: nelle ultime 24 ore, sono passati da 70 a 83 (+13) e raddoppiati nel giro di una settimana, Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche i pazienti in terapia intensiva sono 10 (+1). Aumentano i positivi in isolamento domiciliare da 1.594 a 1.671 (+75). Sommando il numero di questi ultimi con quello dei ricoverati risulta che oggi ci sono nelle Marche 1.754 positivi. I malati in terapia intensiva sono ricoverati agli Ospedali Riuniti di Ancona (4), a San Benedetto del Tronto (3) e a Marche Nord (3), dove si trova anche in paziente in semi intensiva. I degenti in reparti non intensivi si trovano invece 28 ad Ancona (tra cui un caso pediatrico), 13 a Marche Nord, tra cui una ricoverata in Ostetricia Ginecologia, e 31 a Fermo. C'è una sola persona in più rispetto a ieri tra chi è in quarantena per contati con i contagiati: sono 5.711, di cui 662 con sintomi, 112 operatori sanitari. Sale anche il numero dei dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenza: 6.387 (+25). (ANSA).