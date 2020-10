Suarez: Manfredi, mai più casi simili

Casi simili a quelli che hanno coinvolto il calciatore Luis Suarez "non li vogliamo più rivedere. Vogliamo un sistema più trasparente e più equo rispetto a coloro che si debbano sottoporre a questi esami". È quanto ha detto il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Macerata. Il ministro ha ricordato, in merito al caso che ha coinvolto l'Università per Stranieri di Perugia, che "l'inchiesta penale è compito della magistratura, mentre la Commissione da noi voluta avvierà tutte le procedure legate agli esami di italiano per ottenere la cittadinanza". (ANSA).