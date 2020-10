Regioni:nelle Marche ci sarà sottosegretario alla presidenza

(ANSA) - ANCONA, 15 OTT - Un sottosegretario alla presidenza della Regione Marche. E' la nuova figura annunciata oggi dal presidente Francesco Acquaroli durante la presentazione della giunta. "Arriverà - ha spiegato - ma non subito, prima bisogna modificare lo Statuto. Si tratta di una figura già presente in altre Regioni". Sarà un esterno, non un eletto e dovrebbe essere di Ancona, città capoluogo rimasta fuori dalla ripartizione delle deleghe e degli incarichi, anche se Acquaroli ha tenuto la delega per il rapporto con il capoluogo, "centrale perché qui c'è la Regione". Tra i compiti anche la rappresentanza istituzionale nei rapporti con altri enti, associazioni di categoria. Nessun nome da parte del governatore, ma già è partito il 'totoscommesse' sul destinatario (o destinataria) dell'incarico. (ANSA).