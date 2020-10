Regioni: in agenda giunta Marche covid, bilancio, fondi Ue

(ANSA) - ANCONA, 15 OTT - Le iniziative per contrastare la diffusione del contagio da Covid 19, le prime linee del bilancio e la programmazione dei fondi europei sono i primi temi in agenda per la nuova giunta regionale delle Marche, che si è riunta oggi per la prima volta ad Ancona. Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli. (ANSA).