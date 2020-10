Mattarella a Macerata per 730 anni Università

(ANSA) - MACERATA, 14 OTT - L'Università di Macerata festeggia i suoi 730 anni con una cerimonia al Teatro Lauro Rossi a cui partecipa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. L'Ateneo maceratese sarà il primo visitato dal capo dello Stato dopo il lockdown, fanno sapere da Unimc. "La sua presenza infonde fiducia alla comunità accademica di Macerata, alla cittadinanza, all'intero Paese. Il presidente è una figura ispiratrice, fermo garante della nostra, sovrana, Costituzione e l'interprete più sensibile della coesione del Paese" sottolinea il rettore Francesco Adornato. La cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, che si sarebbe dovuta tenere il 9 marzo ma fu annullata a causa del precipitare della situazione pandemica, è stata riprogrammata per domani, 15 ottobre, data prossima alla ricorrenza del 18 ottobre 1290, festa di San Luca, giorno in cui fu annunciato l'avvio dello studium legis a Macerata. Per l'occasione, nel foyer sarà esposta l'originale pergamena del 1290. (ANSA).