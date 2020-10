Covid: nelle Marche 72 ricoverati, +6 in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 14 OTT - Sono saliti a 72, sei più del giorno prima, i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, in aumento anche i ricoverati in terapia intensiva, che ora sono 8 (+2), e si trovano negli ospedali di di Torrette di Ancona (3), San Benedetto del Tronto (3) e Marche nord (2). Non ci sono degenti in reparti semi intensivi, mentre i 64 in reparti non intensivi sono ad Ancona (24, di cui 2 pediatrici), Marche Nord (10, di cui un in ostetricia ginecologia), e Fermo (30). Sono 17 gli ospiti di strutture del territorio, tutti nella Rsa di Campofilone, Balzo in avanti anche per i positivi in isolamento domiciliare, passati da 1.329 a 1.465.

Complessivamente tra ricoverati e isolati in casa oggi il numero dei positivi è 1.537. Le persone in quarantena per contatti con i contagiati sono passate da 4.885 a 5.301: dei quali 585 con sintomi, mentre 103 sono operatori sanitari. In aumento anche i dimessi/guariti che sono 6.349. (ANSA).