Università: Sigillo Ateneo Urbino a ministra Lamorgese 16/10

(ANSA) - URBINO, 13 OTT - L'Università di Urbino conferirà il Sigillo d'Ateneo alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, un riconoscimento che nel recente passato è stato assegnato, tra gli altri, a Matteo Marzotto, allo storico dell'arte Martin Kemp e al premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus. La cerimonia, annuncia il rettore Vilberto Stocchi, si terrà a Urbino, nell'Aula Magna-Polo Scientifico Didattico 'Paolo Volponi' il 16 ottobre alle 11:30. Seguirà la firma del protocollo tra la Prefettura di Pesaro Urbino e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo "Intesa per la legalità".

A causa delle norme per contenere il diffondersi della pandemia da Covid19, la sala avrà capienza ridotta e l'accesso sarà consentito esclusivamente su prenotazione nominale fino a esaurimento posti. L'evento verrà trasmesso in streaming su www.uniurb.it/live. (ANSA).