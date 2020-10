Esalazioni Falconara:Api e dirigenti direttamente a giudizio

(ANSA) - ANCONA, 13 OTT - Salta l'udienza preliminare per le esalazioni nei pressi dell'Api. La società, Api Raffineria, l'ad Giancarlo Cogliati e il responsabile dell'ufficio ambiente e sicurezza Giovanni Bartolini andranno direttamente a processo con la possibilità di chiedere riti alternativi. Oggi era prevista l'udienza preliminare davanti al gup Paola Moscaroli, dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Paolo Gubinelli a maggio dello scorso anno, ma non essendo contestate accuse dolose non era previsto il passaggio dell'udienza filtro, fissata per un errore procedurale. Il pubblico ministero procederà ad un decreto di citazione diretta a giudizio degli stessi indagati più la società. La data non è stata ancora fissata. L'inchiesta era partita dopo segnalazioni di cittadini e e comitati di Falconara su esalazioni maleodoranti vicino all'impianto. Oggi erano pronti a costituirsi parte civile una sessantina di residenti e 4 associazioni.. L'Api confida "di poter dimostrare al più presto il buon lavoro svolto negli anni". (ANSA).