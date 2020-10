Covid, sindaco Fermo, 'da 36 ore senza febbre'

(ANSA) - FERMO, 13 OTT - "Una buona notizia, da 36 ore senza febbre. La saturazione, anche se sostenuta con l'ossigeno (e mai con il respiratore!!!!), è discreta. Da tre giorni prendo il remdesivir e cortisone, da quando sono entrato sono seguito con grande competenza e umanità. Qui a Fermo possiamo esserne orgogliosi. Però mi ci vorrà ancora pazienza e tigna. E grazie ancora a tutti per la vicinanza". Coì il indaco di Fermo Paolo Calcinaro, ricoverato in ospedale per il covid, sulla sua pagina facebook, dalla quale sta costantemente aggiornando i concittadini sul suo stato di salute. (ANSA).