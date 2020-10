ANSA-IL-PUNTO/COVID: nelle Marche 82 positivi in 24 ore

(ANSA) - ANCONA, 13 OTT - Sono 82 i nuovi positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche. Un numero inferire al picco di 108 toccato due giorni fa, ma collegato ai 'soli' 894 tamponi di nuove diagnosi. Secondo l'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione Marche, i contagi sono distribuiti un po' in tutte le province: 25 ad Ancona, 18 in provincia di Macerata, 10 in quella di Fermo, 21 in quella di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Pesaro Urbino e 3 fuori regione. Sedici sono i soggetti sintomatici, per il resto si conferma la prevalenza di contagi contratti in casa (24) e per contatti stretti con positivi (15). Ma ci sono 9 casi legati alla movida, 3 in ambiente scolastico, 2 in ambiente lavorativo, 4 casi emersi dallo screening sanitario. 4 casi di rientro dall'estero (Romania e Bangladesh). Situazione ancora sotto controllo negli ospedali delle Marche nonostante un'impennata di ricoveri, che sono ora 66, cioè 11 in più di ieri, nell'ambito di un trend ormai consolidato di crescita. Un incremento deciso, a cui però si contrappone un aumento molto più contenuto dei degenti in terapia intensiva: sono tornati 6 come due giorni fa.

mentre ieri erano scesi a 5. Tre sono ricoverati all'ospedale di Torrette di Ancona, gli altri 3 a San Benedetto del Tronto. Non ci sono invece pazienti in semi intensiva. Tra gli altri ricoverati, 30 sono al reparto di Malattie Infettive di Fermo, 7 in più rispetto a ieri; si tratta dei pazienti del reparto di Cardiologia di Ascoli Piceno, dove è stato individuato un focolaio, con contagi tra malati e sanitari. E' la struttura più sotto pressione, dato che conta 32 posti letto.

Tra i degenti c'è anche il sindaco Paolo Calcinaro, che oggi ha annuncia via facebook di essere senza febbre da 36 ore. Usa l'ossigeno, ma non ilm respiratore, e viene curato con remdesivir e cortisone. Gli altri ricoverati si trovano ad Ancona (23), e Marche Nord (7). I positivi in isolamento domiciliare sono saliti da 1.274 a 1.329. Il numero totale dei positivi di oggi (ricoverati più isolati) è 1.395. Infine non è stato segnalato nessun decesso. (ANSA).