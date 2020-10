Scuola: quattro classi in quarantena all'Ic Federico II Jesi

(ANSA) - JESI, 12 OTT - Nuovi casi di Covid-19 nelle scuole di Jesi. Dopo quelli registrati nelle scorse settimane al Liceo Classico Vittorio Emanuele II e al Liceo Economico Sociale dell'Iis Galilei, con due studentesse contagiate, ora è l'istituto comprensivo Federico II a fare i conti con il coronavirus. Oggi sono risultati positivi al tampone due allievi della scuola media Federico II, in due classi separate, mentre sabato sono emersi due casi di bambini contagiati, uno alla scuola elementare Garibaldi e uno alla scuola dell'Infanzia La Giraffa, tutti nello stesso Istituto Comprensivo al centro del popoloso quartiere San Giuseppe. Dei quattro positivi, due sono asintomatici e altri due con sintomi lievi; sono tutti in isolamento domiciliare. L'Asur ha disposto la quarantena per studenti e docenti delle quattro classi coinvolte, con rientro a scuola per il 20 e per il 21 ottobre previo tampone negativo.

"Per tutti, da oggi, è stata attivata la didattica a distanza.

Siamo in attesa delle risposte di vari tamponi" spiega il dirigente scolastico Massimo Fabrizi. (ANSA).