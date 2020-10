Regioni: Marche; Acquaroli, Giunta? Questione di ore

(ANSA) - ANCONA, 12 OTT - Per la formazione della nuova giunta regionale è una "questione di ore". Parola del presidente Francesco Acquaroli che, a margine di un incontro alla Cna di Ancona su tema "Le Marche del futuro", ricorda l'incontro di domani a Roma con i segretari regionali dei partiti della coalizione, che sono tutti parlamentari, per definire la composizione dell'esecutivo regionale.

"Domani ci vediamo e cercheremo la definizione: - esordisce Acquaroli - sapete che in questa fase c'è stato un approfondimento per cercare di mettere insieme la migliore composizione di tutte le disponibilità che abbiamo. Da qui a domani tutte le situazioni possono cambiare...", si schermisce il presidente per confermare l'ufficializzazione della nuova giunta domani in giornata o al più tardi mercoledì. "Questione di giorni? Questione di ore...", conclude. (ANSA).