Recovery, Ricci, ok Von der Leyen,dare primi 20mld a Comuni

(ANSA) - ANCONA, 12 OTT - "Il governo ascolti Ursula Von der Leyen e la sua raccomandazione a coinvolgere gli enti locali nella gestione dei fondi del Recovery Fund. I sindaci conoscono meglio di tutti i loro territori, le loro necessità e potenzialità. I comuni sono in grado di investire e spendere più velocemente e meglio di altri enti le risorse. Per questo chiediamo che siano dati direttamente ai comuni i primi 20 miliardi del Recovery Plan. Ovviamente compito dei comuni è sviluppare progetti strategici in grado di rilanciare l'economia. In attesa di questi fondi, sarebbe opportuno, anzi, urgente, ricorrere al Mes". Lo afferma Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro e presidente Ali, Autonomie Locali Italiane. (ANSA).