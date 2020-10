Crolla parte solaio edificio, due operai feriti

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 12 OTT - Due operai sono rimasti feriti in seguito al crollo di una porzione di solaio di un edificio in costruzione. L'incidente è avvenuto a San Benedetto del Tronto attorno alle 15:30, in via della Liberazione. I vigili del fuoco hanno estratto entrambi gli operai dalle macerie: uno dei due è più grave. Il cantiere dove è avvenuto l'incidente si trova lungo la SS16 Adriatica e vi è in fase di realizzazione lo stabile che ospiterà una concessionaria di autovetture. Il crollo è avvenuto mentre gli operai stavano eseguendo la gettata per la costruzione di un solaio. Durante l'operazione qualcosa è andato storto ed è crollato l'intero solaio, travolgendo i lavoratori. Dei due feriti, il più grave, rianimato dai sanitari del 118 sul posto, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona; l'altro, le cui condizioni non sarebbero gravi, è stato invece trasportato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Sul luogo è arrivato anche il sindaco Pasqualino Piunti. La Procura di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo. (ANSA).