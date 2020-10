Comuni: insediato Consiglio comunale Macerata

(ANSA) - MACERATA, 12 OTT - Insediato il nuovo consiglio comunale di Macerata con il giuramento del sindaco Sandro Parcaroli e l'elezione, con 30 voti, di Francesco Luciani (Lega) a presidente dell'assise cittadina. La vice presidenza è andata al Pd Maurizio Del Gobbo. "È per me un grande onore e fortissima emozione assumere con questo giuramento il ruolo di sindaco di Macerata, per il quale fin da subito garantisco impegno e assoluta dedizione - ha detto Parcaroli -. Sono orgoglioso della fiducia che i cittadini hanno deciso di riporre nella mia persona e nel mio programma politico amministrativo ma, allo stesso tempo, sono perfettamente consapevole delle grandi responsabilità di questo ruolo". Parcaroli ha assicurato anche l'apertura al dialogo e all'ascolto: "Le porte del Comune saranno sempre aperte, io sarò pronto ad ascoltare tutti i cittadini e le realtà municipali, senza riserve, senza pregiudizi, senza alcuna remora, perché si compia un confronto vero e diretto, uno scambio necessario di consigli, idee e riflessioni". (ANSA).