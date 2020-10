A Camerino più telecamere, firmato patto sicurezza urbana

(ANSA) - CAMERINO, 12 OTT - Più telecamere per garantire maggiore sicurezza: firmato il patto per l'attuazione della sicurezza urbana a Camerino. La giunta comunale nei giorni scorsi lo ha sottoscritto per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio e nel Comune. Approvato con delibera il progetto che prevede un sistema integrato di "sicurezza urbana intelligente", attraverso l'utilizzo di telecamere di videosorveglianza che va ad implementare quelle già presenti in modo da costituire una 'rete di occhi', gestita dalla polizia locale. Le nuove telecamere saranno installate in prossimità di impianti sportivi, scuole e crocevia in entrata e uscita dal territorio comunale. "La sicurezza dei concittadini per noi è una priorità" ha detto il sindaco Sandro Sborgia. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Camerino, attivo dal 2010, conta oggi 73 apparati tra telecamere e congegni per la rilevazione di targhe, ricopre buona parte del centro urbano ed è stato finanziato principalmente con bandi statali e progetti europei.

