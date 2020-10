Moto, Vietti: "Questa vittoria è per il mio team"

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "E' stata una gara strana, non mi aspettavo questi risultati. Eravamo veloci, ma non mi aspettavo di esserlo a questo piunto. Abbiamo scelto le gomme giuste, eravamo più veloci rispetto agli altri piloti. Ho cercato di superare gli avversari negli ultimi giri, ma frenavano forte ed era difficile. Siamo riusciti, però, a gestire bene la gara.

Sono contento per il mio team, questa vittoria è per loro". Così Celestino Vietti, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria nel Gp di Francia della Moto 3, sulla pista di Le Mans. (ANSA).