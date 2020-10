Terremoto: Morani,risorse dl agosto ricostruzione più veloce

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 10 OTT - "Le risorse aggiunte per il 50% in più con il decreto agosto all'ecobonus e al sisma bonus ci consentiranno di accelerare la ricostruzione nelle zone terremotate e costruire case più sicure, più belle e più efficienti". Lo ha detto Alessia Morani, sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico intervenendo ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) per l'inaugurazione del nuovo campo sportivo polifunzionale dedicato ai ragazzi e ai bambini della città realizzato coi fondi raccolti da McDonald's attraverso la vendita delle olive ascolane solidali. "E' stato il terremoto più devastante della nostra storia, sono passati quattro governi e quattro commissari. E' evidente - ha aggiunto Morani - che alcune cose non sono andate per il verso giusto, perché la ricostruzione è indietro e ci sono ancora un sacco di cose da fare. Ma qui c'è il sindaco Aleandro Petrucci che è un lottatore, sempre in prima fila tra chi ha chiesto conto dei provvedimenti del Governo. Le novità riguardano anche la stabilizzazione delle persone che lavorano all'interno dei Comuni, le risorse più importanti per progettare e andare a una velocità maggiore per la ricostruzione". Sull'inaugurazione degli impianti sportivi il sottosegretario Morani ha detto che si tratta di "uno spazio di gioco, divertimento e socialità assolutamente necessario per tutta la popolazione, provata dal terremoto. Siamo certi che diventerà un fondamentale punto di aggregazione, un segno di rinascita per tutta la comunità".

(ANSA).