Terremoto: Belinelli, Ambrosini e Mazzanti in campo ad Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 10 OTT - Inaugurate oggi ad Arquata del Tronto, uno dei paesi devastati dal sisma del 2016, le nuove aree sportive e ricreative del Comune, realizzate grazie al contributo di 470mila euro raccolti nel 2016 nei ristoranti McDonald's di tutta Italia attraverso l'iniziativa "Olive Ascolane Solidali". Un gesto concreto di sostegno alle comunità terremotate, culminato in un giorno di festa, giochi e attività con il coinvolgimento di Marco Belinelli, cestista NBA, Massimo Ambrosini, stella del calcio italiano, e Davide Mazzanti, ct della nazionale italiana di volley femminile.

Presenti anche il sottosegretario al Mise Alessia Morani, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il sindaco Aleandro Petrucci. Il progetto ha preso forma nella riqualificazione dell'area sportiva polifunzionale della frazione di Borgo, ora completa di una zona ludico-ricreativa per i bambini e di un campo polisportivo, in cui le giovani squadre di casa potranno tornare ad allenarsi. Con il contributo di McDonald's è stato possibile ricostruire anche l'area sportiva della frazione di Faete, dotata di un campo da calcio, un'area verde e giochi per i più piccoli. (ANSA).