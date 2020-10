Terremoto: Acquaroli, priorità Marche ma anche governo nazionale

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 10 OTT - La ricostruzione post sisma è "una priorità non solo del governo della Regione Marche, ma deve essere anche una priorità del governo nazionale": Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli, a margine dell'inaugurazione ad Arquata del Tronto di un campo sportivo realizzato grazie ai fondi raccolti con l'iniziativa "Olive Ascolane Solidali" promossa nei ristoranti McDonald's in tutta Italia tra novembre e dicembre 2016.. Parlando con i giornalisti, il governatore ha rilevato che dal terremoto del 2016 sono passati "4 anni in cui si è stati concentrati su questioni burocratiche più che sule reali esigenze di queste terre. Si è preferito guardare alle procedure - ha aggiunto - più che alle macerie, alle infrastrutture, alle abitazioni private. Crediamo che le vite di queste persone e di questi territori valgano più delle procedure, quindi occorre semplificare, creare una filiera istituzionale tra commissario, Regione e Comuni per dare risposte celeri, un segnale di speranza a coloro che hanno aspettato 4 anni, speriamo che non abbiamo atteso invano". (ANSA).