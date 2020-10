Covid: nelle Marche oggi ci sono 1.203 positivi, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 10 OTT - Aumentano nelle Marche i ricoverati per covid e i positivi in isolamento domiciliare: i primi sono 45 (+5 rispetto alle 24 ore precedenti) e i secondi 1.158. Il numero totale dei positivi oggi è 1.203. Quattro i pazienti in terapia intensiva: 3 all'Aou Osedali Riuniti di Ancona, 1 a Fermo. Gli altri 41 sono così distribuiti: 14 ad Ancona, 6 a Marche Nord, 21 a Fermo. Stabile il numero degli ospiti di strutture territoriali: 10 tutti nella Rsa di Campofilone. Sono 3.846 le persone in quarantena per contatti con i positivi: 434 con sintomi, 95 operatori sanitari. Il numero dei dimessi/guariti sale a 6.290. (ANSA).