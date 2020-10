Whirlpool, a Fabriano commessa da 182mila piani cottura

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 09 OTT - Produzione in crescita per il sito di Melano di Fabriano della Whirlpool: nessun giorno di chiusura ad ottobre (e niente cassa integrazione) e utilizzo di 42 lavoratori interinal, per produrre entro fine mese 182mila pezzi fra piani cottura a gas ed elettrici. I volumi, a consuntivo di fine anno, dovrebbero essere sempre deficitari per un 10%, ma si assiste ad un trend incoraggiante. Oggi i lavoratori hannio scioperato due ore per ciascuno dei tre turni, nell'ambito della mobilitazione per la rottura del tavolo nazionale per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Per i lavoratori interinali, invece, lo sciopero è stato solo di un'ora. (ANSA).