Sanità, a Torrette elisoccorso notturno e nuovi locali Obi

(ANSA) - ANCONA, 09 OTT - Presentato oggi all'ospedale di Torrette di Ancona il nuovo servizio di elisoccorso notturno: un elicottero di stanza a Fabriano e un altro temporaneamente con base a Falconara dotati di servizi e personale specializzato potranno raggiungere in tempi brevi le zone delle Marche più svantaggiate h24. "Il primo volo - ha informato il direttore generale degli Ospedali Riuniti Michele Caporossi - è stato effettuato il 4 ottobre, ma a dicembre, come prevede il contratto, il servizio sarà operativo anche di notte grazie all'utilizzo di visori Nvsi che consentiranno ai velivoli di atterrare anche senza luci. Un passo avanti gigantesco per raggiungere velocemente aree interne e terremotate, dove le ambulanze arriverebbero in molto più tempo". Inaugurato anche il nuovo reparto di Osservazione breve intensiva (Obi) a fianco del Pronto Soccorso, che si colloca in una posizione intermedia tra la terapia intensiva e i reparti di assistenza ordinaria.

Presenti il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli e il l'arcivescovo di Ancona Osimo Angelo Spina. (ANSA).