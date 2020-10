Gp Francia: Moto 2, brutta caduta per Luca Marini

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Brutta caduta per Luca Marini, leader della classifica del Mondiale di Moto2, nel corso delle prove libere 2 di Le Mans. Alla curva 5 il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato disarcionato dalla moto, atterrando sulla schiena e sbattendo la caviglia sinistra. Remy Gardner, che sopraggiungeva, lo ha evitato per un soffio.

Marini è stato poi trasportato in ospedale per una Tac, che ha evidenziato una possibile frattura al malleolo, che se così fosse rischia di perdree due o tre gran premi. Valentino Rossi sta monitorando da vicino le condizioni del fratello (ANSA).