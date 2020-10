Covid, sindaco Fermo ricoverato in ospedale

(ANSA) - FERMO, 09 OTT - Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro è ricoverato in ospedale: alcuni giorni fa aveva reso noto di essere risultato positivi al coronavirus. E' il primo cittadino, da poco riconfermato con il 70% dei consensi, a parlarne sulla sua pagina facebook, "dopo una notte passata in compagnia di picchi di febbre molto alti". "C'è un interessamento dei polmoni, seppur ancora non impattante - spiega -. Da domenica la febbre, spesso anche alta, non mi ha mai lasciato. La respirazione è discreta e non ho mai usato ossigeno". Il contagio è avvenuto durante una cena martedì scorso, "con tavolini separati da coppia a distanza (la mia commensale è pure negativa...): è evidente che la presenza di un asintomatico, ovviamente inconsapevole, superdiffusore, ha fatto un acciacco positivizzando una decina di persone. Tutti i miei contatti di giovedì, venerdì e sabato sono negativi: la mascherina o la distanza l'ho sempre provata a tenere". Calcinaro ringrazia "tutta l'equipe straordinaria dell'ospedale Murri!". E le persone, di Fermo e non, "per l'incessante sostegno" (ANSA).