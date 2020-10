Covid, a Urbino locali chiuderanno a mezzanotte

(ANSA) - URBINO, 09 OTT - Da sabato 10 ottobre i locali del centro storico di Urbino dovranno chiudere a mezzanotte. E' in sintesi quanto prevede un'ordinanza a cui sta lavorando il sindaco Maurizio Gambini e che sarà firmata domani. L'esigenza di ridurre l'orario di apertura dei locali, spiega una nota, nasce dalla constatazione che nelle sere delle ultime due settimane nel centro storico della città ducale si sono riversate tantissime persone, anche provenienti da fuori provincia e fuori regione. Ancora di più in seguito alla riapertura dell'anno accademico, con picchi il giovedì, ma grande afflusso e assembramenti anche nelle altre serate.

Considerata la dimensione di piazza della Repubblica e la particolare conformazione del centro storico, diventa molto difficile avere la certezza che con tanta folla siano rispettate le norme di prevenzione per il Covid-19. Il sindaco ne ha parlato durante la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia in Prefettura. (ANSA).