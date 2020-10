Pd: Marche; Gostoli dimissionario, propone costituente

No al commissariamento del Pd Marche e invece apertura di una fase costituente per un'analisi puntuale del voto e delle cause che hanno determinato la cocente sconfitta alle Regionali e le altre batoste elettorali nei Comuni di Macerata e Senigallia; tutto con la prospettiva di una fase congressuale successiva. Queste le proposte che il segretario regionale Dem Giovanni Gostoli porterà alla direzione regionale che si terrà all'inizio della prossima settimana - la data non è stata ancora fissata -. Gostoli si presenterà dimissionario: le dimissioni sono state chieste da diversi esponenti e anche parlamentari del partito, alcuni dei quali hanno invocato anche il commissariamento dopo le debacle, in particolare in Regione passata al centrodestra dopo decenni di guida del centrosinistra. (ANSA).